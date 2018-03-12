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Volkswagen Touareg 2019 презентуют в КНР 23 марта

Флагманский внедорожник Touareg 2019 новой генерации от известного немецкого производителя Volkswagen презентуют официально в китайской столице Пекин 23 марта.

Volkswagen Touareg 2019 презентуют в КНР 23 марта


Эксперты данный выбор не считают случайным, так как авторынок КНР является самым крупным в мире для авто класса SUV. Новое авто производят на автозаводе в Словакии. Новинка должна дебютировать в рамках автомобильного шоу Auto China 2018. Производитель в преддверии премьеры выпустил рекламный ролик про ожидаемую машину. Из видео следует, что внедорожник за 16 лет существования не поменял кардинально свой вид. Но Touareg 2019 новой генерации стал нарочито элегантным, поджаристым.



В весе внедорожник потерял 100 кг. Он получил массу современных функций, включая полностью цифровую вариацию приборной панели, мультимедиа систему, обладающую большим дисплеем. Авто Touareg разошелся с 2002 года тиражом свыше 1 000 000 авто, и эту тенденцию планируют продолжать.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 14:20
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