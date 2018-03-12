Ученые: Повтор слов во время сна улучшает человеческую память

Многие люди имею проблемы с запоминанием или другими нарушениями памяти, после чего пытаются искать разные способы и сохранить здоровье. Во время опытов добровольцы слышали слова, которые повторно звучали, когда люди спали.Утром все участники отлично помнили тексты, полученные ими во время сновидений, но аналоги, произнесенные днем, не задержались в памяти. Ученые доказали действенность метода и его можно будет использовать для лечения пациентов.