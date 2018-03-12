Ученые: Повтор слов во время сна улучшает человеческую память
Ученые из Йоркского университета провели исследования и выяснили, что сон может оказать существенное влияние на запоминание простых вещей. Повтор слов в такое время улучшает человеческую память.
Многие люди имею проблемы с запоминанием или другими нарушениями памяти, после чего пытаются искать разные способы и сохранить здоровье. Во время опытов добровольцы слышали слова, которые повторно звучали, когда люди спали.
Утром все участники отлично помнили тексты, полученные ими во время сновидений, но аналоги, произнесенные днем, не задержались в памяти. Ученые доказали действенность метода и его можно будет использовать для лечения пациентов.
Многие люди имею проблемы с запоминанием или другими нарушениями памяти, после чего пытаются искать разные способы и сохранить здоровье. Во время опытов добровольцы слышали слова, которые повторно звучали, когда люди спали.
Утром все участники отлично помнили тексты, полученные ими во время сновидений, но аналоги, произнесенные днем, не задержались в памяти. Ученые доказали действенность метода и его можно будет использовать для лечения пациентов.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:40