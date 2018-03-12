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Скончался известный британский комик Кен Додд

В возрасте 90 лет ушёл из жизни известный британский комик Кен Додд. Он скончался через два дня после заключения брака.

Скончался известный британский комик Кен Додд


В Великобритании скончался известный комик Кен Додд. Актёр получил всемирную популярность после съёмок в "Доктор Кто". На протяжении 26 лет Додд играл в этом сериале.

Согласно сообщению агентов, комик скончался 11 марта в возрасте 90 лет. Труп Додда обнаружила его жена в их доме в Ливерпуле. По предварительным данным, причиной смерти стала лёгочная инфекция. С заболеванием комик боролся на протяжении шести недель. Некоторые полагают, что актёр чувствовал приближение смерти, поэтому в спешном порядке зарегистрировал свои отношения с возлюбленной. Кен Додд скончался через два дня после свадьбы.
Культура
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 14:10
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