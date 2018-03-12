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Центробанк: С 1 мая банки свернут выдачу кредитов наиболее рискованным заемщикам

По словам Василия Поздышева, зампреда Банка России: "Долговая нагрузка россиян находится на высоком уровне, что требует сдерживающих факторов". Потому с 1 мая "рискованным заемщикам" значительно труднее станет получить кредиты.

С 1 мая Центробанк изменит шкалу повышенных коэффициентов риска по кредитам физлицам. Так стараются снизить риски от образовавшегося за последние два года кредитного "пузыря". В настоящее время финучреждения предлагают "рискованным "заемщикам, денежные средства по завышенным ставкам. Однако после введения новых правил такие операции станут не выгодными. Специалисты считают, что после этого кредитополучатели обратятся в микрокредитные организации.

Центробанк: С 1 мая банки свернут выдачу кредитов наиболее рискованным заемщикам


В настоящее время в России, по данным Росстата, 9 млн активных заемщиков, из которых 7 млн перекредитованы и имеют все шансы очутиться на грани банкротства. Например, в конце 2017 года сумма "плохих" кредитов составила более 1,3 трлн рублей. "Плохими" финансисты называют те, что перестали погашаться на протяжении более 3-х меясев и переходят в разряд невозвратных.
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 09:18
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