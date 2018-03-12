Центробанк: С 1 мая банки свернут выдачу кредитов наиболее рискованным заемщикам

С 1 мая Центробанк изменит шкалу повышенных коэффициентов риска по кредитам физлицам. Так стараются снизить риски от образовавшегося за последние два года кредитного "пузыря". В настоящее время финучреждения предлагают "рискованным "заемщикам, денежные средства по завышенным ставкам. Однако после введения новых правил такие операции станут не выгодными. Специалисты считают, что после этого кредитополучатели обратятся в микрокредитные организации.В настоящее время в России, по данным Росстата, 9 млн активных заемщиков, из которых 7 млн перекредитованы и имеют все шансы очутиться на грани банкротства. Например, в конце 2017 года сумма "плохих" кредитов составила более 1,3 трлн рублей. "Плохими" финансисты называют те, что перестали погашаться на протяжении более 3-х меясев и переходят в разряд невозвратных.