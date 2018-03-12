Ученые: Самый сильный антибиотик не спасает пациентов от пневмонии из-за супербактерии

Она является виновником развития недуга, заканчивающегося летальным исходом. “Колистин” или другие аналоги с широким спектром действия, не способны решить проблему. Ученые выделили образцы бактерии у заразившихся лиц преклонного возраста.Затем их внедрили грызунам, после чего стали лечить недуг сильным препаратом. Особи умерли, а эксперты отметили, что данный метод может не давать положительного эффекта во время лечения людей.