Ученые: Самый сильный антибиотик не спасает пациентов от пневмонии из-за супербактерии
Американские специалисты выяснили, что самый сильный антибиотик не спасает пациентов от пневмонии из-за супербактерии. Klebsiella pneumoniae также не реагирует на иные способы лечения.
Она является виновником развития недуга, заканчивающегося летальным исходом. “Колистин” или другие аналоги с широким спектром действия, не способны решить проблему. Ученые выделили образцы бактерии у заразившихся лиц преклонного возраста.
Затем их внедрили грызунам, после чего стали лечить недуг сильным препаратом. Особи умерли, а эксперты отметили, что данный метод может не давать положительного эффекта во время лечения людей.
Она является виновником развития недуга, заканчивающегося летальным исходом. “Колистин” или другие аналоги с широким спектром действия, не способны решить проблему. Ученые выделили образцы бактерии у заразившихся лиц преклонного возраста.
Затем их внедрили грызунам, после чего стали лечить недуг сильным препаратом. Особи умерли, а эксперты отметили, что данный метод может не давать положительного эффекта во время лечения людей.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:20