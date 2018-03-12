Футболист Лионель Месси стал многодетным отцом

На своей странице в социальной сети Instagram, на которую подписаны почти 90 миллионов фолловеров, 30-летний спортсмен опубликовал пост, поведав всему миру радостную новость. Переполненный счастьем Лео добавил, что сын, получивший имя Чиро, и молодая мама чувствуют себя превосходно. К посту футболист прикрепил фотоснимок, на котором он держит крохотную руку своего третьего наследника. За сутки публикация набрала почти 6 миллионов "лайков".Поклонники радуются вместе с Лионелем, оставляя добрые комментарии в социальных сетях, желая молодой семье только самого лучшего. Фанаты надеются, что это событие благоприятно отразится на игре бомбардира, который как и прежде будет забивать неимоверное количество мячей.Встречаться с Антонеллой Рокуццо нападающий каталонской "Барселоны" начал ещё 10 лет назад. В 2009 году он дал интервью, в котором рассказал, что очень счастлив с этой девушкой. В 2012 году у пары родился сын Тьяго, а через два года на свет появился Матео Месси.