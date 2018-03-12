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Футболист Лионель Месси стал многодетным отцом

Выдающийся аргентинский футболист Лионель Месси стал многодетным отцом. Его супруга Антонелла Рокуццо родила ещё одного сына.

На своей странице в социальной сети Instagram, на которую подписаны почти 90 миллионов фолловеров, 30-летний спортсмен опубликовал пост, поведав всему миру радостную новость. Переполненный счастьем Лео добавил, что сын, получивший имя Чиро, и молодая мама чувствуют себя превосходно. К посту футболист прикрепил фотоснимок, на котором он держит крохотную руку своего третьего наследника. За сутки публикация набрала почти 6 миллионов "лайков".

Футболист Лионель Месси стал многодетным отцом

Поклонники радуются вместе с Лионелем, оставляя добрые комментарии в социальных сетях, желая молодой семье только самого лучшего. Фанаты надеются, что это событие благоприятно отразится на игре бомбардира, который как и прежде будет забивать неимоверное количество мячей.

Футболист Лионель Месси стал многодетным отцом

Встречаться с Антонеллой Рокуццо нападающий каталонской "Барселоны" начал ещё 10 лет назад. В 2009 году он дал интервью, в котором рассказал, что очень счастлив с этой девушкой. В 2012 году у пары родился сын Тьяго, а через два года на свет появился Матео Месси.
dzen / Спорт / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 09:02
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