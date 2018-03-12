Российский авторынок новых LCV в феврале вырос на 9%

Это на 9,3 процента больше показателя прошлого года. Лидером первичного авторынка LCV является отечественная марка GAZ. На её долю в феврале пришлось более 45 процентов от общего объема. Это в количественном выражении достигает 3 600 единиц. Это на 14,2 процента больше прошлогодних показателей. На второй позиции разместился другой российский автопроизводитель - УАЗ. Его показатель достиг 1 200 авто (минус 24,3 процента). В тройку ТОП вошел американский Ford (747 автомобилей; плюс 92 процента).Также в ТОП-5 вошла отечественная LADA (698 авто; плюс 4,3%), немецкий Mercedes-Benz (636 авто; +23%). Согласно итогам двух месяцев текущего года объем авторынка новых LCV в РФ составил 14 700 авто. Это на 10,6 процента больше в сравнении с показателями АППГ.