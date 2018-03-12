В сеть выложили рендеры летающего квадромобиля Tesla Model T

В настоящее время о новом проекте компании Tesla очень мало информации. Как стало известно, летающий автомобиль получит название Tesla Model T. В длину квадромобиль составляет 4,87 метра, а в высоту — 1,52 метра.Направление летающих автомобилей является очень узкой специализацией некоторых компаний. В течение нескольких лет производители демонстрируют летающие прототипы, которые не доходили до серийного производства. Основной проблемой транспортных средств является отсутствие инфраструктуры и получение лётной лицензии. Как компания Tesla будет поступать с данными ограничениями, пока неизвестно.Согласно предварительной информации, летающий автомобиль получит полностью электронную систему управления, работающую на базе ОС Android. Однако до того момента, когда будет построен первый прототип, всё может измениться.