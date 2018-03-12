В сеть выложили рендеры летающего квадромобиля Tesla Model T
Накануне в сеть выложили уникальные рендеры с изображением электрического летающего квадромобиля Tesla Model T. В компании Tesla Motors приступили к разработке квадромобиля, который является новым направлением в сфере автомобилестроения.
В настоящее время о новом проекте компании Tesla очень мало информации. Как стало известно, летающий автомобиль получит название Tesla Model T. В длину квадромобиль составляет 4,87 метра, а в высоту — 1,52 метра.
Направление летающих автомобилей является очень узкой специализацией некоторых компаний. В течение нескольких лет производители демонстрируют летающие прототипы, которые не доходили до серийного производства. Основной проблемой транспортных средств является отсутствие инфраструктуры и получение лётной лицензии. Как компания Tesla будет поступать с данными ограничениями, пока неизвестно.
Согласно предварительной информации, летающий автомобиль получит полностью электронную систему управления, работающую на базе ОС Android. Однако до того момента, когда будет построен первый прототип, всё может измениться.
В настоящее время о новом проекте компании Tesla очень мало информации. Как стало известно, летающий автомобиль получит название Tesla Model T. В длину квадромобиль составляет 4,87 метра, а в высоту — 1,52 метра.
Направление летающих автомобилей является очень узкой специализацией некоторых компаний. В течение нескольких лет производители демонстрируют летающие прототипы, которые не доходили до серийного производства. Основной проблемой транспортных средств является отсутствие инфраструктуры и получение лётной лицензии. Как компания Tesla будет поступать с данными ограничениями, пока неизвестно.
Согласно предварительной информации, летающий автомобиль получит полностью электронную систему управления, работающую на базе ОС Android. Однако до того момента, когда будет построен первый прототип, всё может измениться.
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Добавил: Алина Сегодня, 13:20