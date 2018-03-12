АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Личная жизнь Стивена Хокинга была связана с двумя женщинами и не стала для него внутренней Вселенной
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018

В сеть выложили рендеры летающего квадромобиля Tesla Model T

Накануне в сеть выложили уникальные рендеры с изображением электрического летающего квадромобиля Tesla Model T. В компании Tesla Motors приступили к разработке квадромобиля, который является новым направлением в сфере автомобилестроения.

В сеть выложили рендеры летающего квадромобиля Tesla Model T


В настоящее время о новом проекте компании Tesla очень мало информации. Как стало известно, летающий автомобиль получит название Tesla Model T. В длину квадромобиль составляет 4,87 метра, а в высоту — 1,52 метра.

Направление летающих автомобилей является очень узкой специализацией некоторых компаний. В течение нескольких лет производители демонстрируют летающие прототипы, которые не доходили до серийного производства. Основной проблемой транспортных средств является отсутствие инфраструктуры и получение лётной лицензии. Как компания Tesla будет поступать с данными ограничениями, пока неизвестно.

Согласно предварительной информации, летающий автомобиль получит полностью электронную систему управления, работающую на базе ОС Android. Однако до того момента, когда будет построен первый прототип, всё может измениться.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 13:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Украинский Сбербанк может стать белорусским
Виктория Романец познакомила пользователей со
Хейтеры расценили слова Виктории Романец, как
Сестры Михалковы показали естественную красоту на
В Минобороны РФ рассказали о скорой утилизации
Почта Японии тестирует беспилотники для доставки
На таксиста из Гонконга напало существо в виде
Подписчикам пришлись по вкусу оголённые ягодицы
Армянский священник Самуил Агоян назвал
Новости «Дома-2»: Илья Яббаров рад примирению с
Ходят слухи, что Теру настаивает на законности
Эксперты: США планируют нарастить экспорт СПГ в
Volkswagen Touareg 2019 презентуют в КНР 23 марта
Марго Овсянникова пообещала больше не
Скончался известный британский комик Кен Додд
Кристина Дерябина всегда поддерживает прекрасные
Иосиф Пригожин рассказал, что с Аллой Пугачевой у
Российский авторынок новых LCV в феврале вырос на
Учёные: Жители мегаполисов более подвержены
Никита Пресняков попал в больницу с переломом ноги
Участники «Дома-2» дружно кинулись воевать против
Губы Скарлет Йохансон признали самыми
Учёные: Слабая иммунная система делает бактерии
В сеть выложили рендеры летающего квадромобиля
Вид супермодели Рози Хантингтон-Уайтли на
Ученые зафиксировали полет НЛО над американским
Ольге Бузовой грозит операция, если она не
Учёные: Мозг определяет "часы приёма" лекарств
Эксперты: Криптовалютная лихорадка заражает
Ученые: Повтор слов во время сна улучшает
Просмотреть все новости