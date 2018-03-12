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Челябинские бездомные коты питаются красной икрой

В сетях было опубликовано фото, сделанное свидетелями события, заметивших на крышке люка банку с красной икрой. Она предназначалась для питания челябинских бездомных котов.

Горожане стали активно обсуждать ситуацию и предположили, что продукт просто испортился, и был опасен для человеческого здоровья. Потому местный “меценат” решил побаловать животных деликатесом и выставил лакомство на улицу.

Челябинские бездомные коты питаются красной икрой


Пользователи сетей выразили иное мнение по такому поводу. Они считают, что коты не будут питаться икрой из-за соли. Элемент стал опасным токсином для пушистых красавцев, а потому можно было просто выбросить банку в мусор и не выставлять на всеобщее обозрение.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:47
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