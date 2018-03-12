Сергей Лазарев смутил поклонников своими ботинками из-за банта
Певец стал лауреатом BraVo и опубликовал в Instagram снимок, позируя перед камерами с наградой. Однако Сергей Лазарев смутил поклонников своими ботинками с бантом, напоминающими женские модели.
Столь необычный дизайн заинтриговал даже диванных критиков, отметивших, что такую обувь с широкими аксессуарами предпочитают носить девушки. Изумленные подписчики даже не знали, что им сказать по такому поводу, потому что всегда восхищались брутальным образом Сергея Лазарева.
Люди решили деликатно прояснить ситуацию и намекнули на нее в своих комментариях. Пользователи сетей выразили надежду, что это просто модный бренд, который приносить исполнителю удачу. Любопытные фанаты обожают разбирать самые мелкие детали каждого сюжета, всегда находя моменты, которые можно раскритиковать.
Столь необычный дизайн заинтриговал даже диванных критиков, отметивших, что такую обувь с широкими аксессуарами предпочитают носить девушки. Изумленные подписчики даже не знали, что им сказать по такому поводу, потому что всегда восхищались брутальным образом Сергея Лазарева.
Люди решили деликатно прояснить ситуацию и намекнули на нее в своих комментариях. Пользователи сетей выразили надежду, что это просто модный бренд, который приносить исполнителю удачу. Любопытные фанаты обожают разбирать самые мелкие детали каждого сюжета, всегда находя моменты, которые можно раскритиковать.