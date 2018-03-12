55-летняя Деми Мур поразила фанатов моложавой внешностью

Накануне звезда культового фильма "Приведение" стала гостьей мероприятия, которое было создано при поддержке Visionary Women, организации, занимающейся защитой прав женщин. Деми вышла в народ в элегантном длинном платье, и оно выгодно подчеркнуло её стройную фигуру. Актриса появляется на светских тусовках в разных одеяниях, даже молодёжные короткие юбки и весьма смелые декольте для неё является обычным делом.Поклонники сравнивают нынешнюю Мур с той, какой она была 30 лет назад, когда только начиналась её карьера в большом кино. По мнению многих фанатов, сейчас 55-летняя артистка выглядит даже лучше, чем в далёкие 80-е, правда, не исключают, что по большей части хорошая внешность - дело рук опытных пластических хирургов.Деми Мур всё ещё имеет множество поклонников, хотя пик её карьеры далеко позади. В последние годы она снимается в независимых картинах, а роли её в основном являются второстепенными. Естественно, такая работа не приносит ей большой доход, за которым, кажется, уже давно не гонится.