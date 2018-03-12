АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Личная жизнь Стивена Хокинга была связана с двумя женщинами и не стала для него внутренней Вселенной
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018

55-летняя Деми Мур поразила фанатов моложавой внешностью

Прославленная голливудская актриса удивляет привлекательной внешностью в свои 55 лет.

Накануне звезда культового фильма "Приведение" стала гостьей мероприятия, которое было создано при поддержке Visionary Women, организации, занимающейся защитой прав женщин. Деми вышла в народ в элегантном длинном платье, и оно выгодно подчеркнуло её стройную фигуру. Актриса появляется на светских тусовках в разных одеяниях, даже молодёжные короткие юбки и весьма смелые декольте для неё является обычным делом.

55-летняя Деми Мур поразила фанатов моложавой внешностью

Поклонники сравнивают нынешнюю Мур с той, какой она была 30 лет назад, когда только начиналась её карьера в большом кино. По мнению многих фанатов, сейчас 55-летняя артистка выглядит даже лучше, чем в далёкие 80-е, правда, не исключают, что по большей части хорошая внешность - дело рук опытных пластических хирургов.

Деми Мур всё ещё имеет множество поклонников, хотя пик её карьеры далеко позади. В последние годы она снимается в независимых картинах, а роли её в основном являются второстепенными. Естественно, такая работа не приносит ей большой доход, за которым, кажется, уже давно не гонится.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Катя Жужа упрекнула Ксению Бородину в болезненной
Сергей Лазарев смутил поклонников своими
Простые правила укрепления иммунитета весной
Дарья Пынзарь после недели разлуки грозит
Тейлор Свифт перестала прятать своего нового
Продажи авто премиум-сегмента в России в феврале
Челябинские бездомные коты питаются красной икрой
Анита Цой удивила поклонников вопросом о
Муж Ксении Бородиной выложил в Сети
Кети Топурия и Гуф устроили в Instagram любовную
Эффект ноцебо: Отдельные люди без злого умысла
В компании Nissan сообщили о старте продаж нового
Кинокритик заявил, что сериалы обходят по
Центробанк: С 1 мая банки свернут выдачу кредитов
Грецкие орехи и льняное масло помогут человеку в
Футболист Лионель Месси стал многодетным отцом
Личная жизнь Стивена Хокинга была связана с двумя
Монахиня, судившаяся с Кэти Перри, умерла прямо
Ксения Бородина иронично опровергла слухи о своей
В Дублине прошел многочисленный марш против
Сергей Безруков опубликовал умилительное фото
Дмитрий Хворостовский посмертно удостоен награды
Ким Кардашьян поклонники подозревают в живодерстве
В Вене на аукционе продали одну из первых
55-летняя Деми Мур поразила фанатов моложавой
Гайтана удивила поклонников признанием о своих
Поклонники не узнали сильно потолстевшего вечного
Митя Фомин показал редкое фото с любимой женщиной
Ученые смоделировали доисторический океан
Дана Борисова призналась, что не может бороться с
Просмотреть все новости