55-летняя Деми Мур поразила фанатов моложавой внешностью
Прославленная голливудская актриса удивляет привлекательной внешностью в свои 55 лет.
Накануне звезда культового фильма "Приведение" стала гостьей мероприятия, которое было создано при поддержке Visionary Women, организации, занимающейся защитой прав женщин. Деми вышла в народ в элегантном длинном платье, и оно выгодно подчеркнуло её стройную фигуру. Актриса появляется на светских тусовках в разных одеяниях, даже молодёжные короткие юбки и весьма смелые декольте для неё является обычным делом.
Поклонники сравнивают нынешнюю Мур с той, какой она была 30 лет назад, когда только начиналась её карьера в большом кино. По мнению многих фанатов, сейчас 55-летняя артистка выглядит даже лучше, чем в далёкие 80-е, правда, не исключают, что по большей части хорошая внешность - дело рук опытных пластических хирургов.
Деми Мур всё ещё имеет множество поклонников, хотя пик её карьеры далеко позади. В последние годы она снимается в независимых картинах, а роли её в основном являются второстепенными. Естественно, такая работа не приносит ей большой доход, за которым, кажется, уже давно не гонится.
Накануне звезда культового фильма "Приведение" стала гостьей мероприятия, которое было создано при поддержке Visionary Women, организации, занимающейся защитой прав женщин. Деми вышла в народ в элегантном длинном платье, и оно выгодно подчеркнуло её стройную фигуру. Актриса появляется на светских тусовках в разных одеяниях, даже молодёжные короткие юбки и весьма смелые декольте для неё является обычным делом.
Поклонники сравнивают нынешнюю Мур с той, какой она была 30 лет назад, когда только начиналась её карьера в большом кино. По мнению многих фанатов, сейчас 55-летняя артистка выглядит даже лучше, чем в далёкие 80-е, правда, не исключают, что по большей части хорошая внешность - дело рук опытных пластических хирургов.
Деми Мур всё ещё имеет множество поклонников, хотя пик её карьеры далеко позади. В последние годы она снимается в независимых картинах, а роли её в основном являются второстепенными. Естественно, такая работа не приносит ей большой доход, за которым, кажется, уже давно не гонится.