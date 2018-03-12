Учёные: Мозг определяет "часы приёма" лекарств
Учёные из Пенсильванского университета в ходе исследования мозга обнаружили особый механизм, который определяет "часы приёма" лекарств. В это время проницаемость гематоэнцефалического барьера изменяется, что позволяет препаратам проникать в нервную ткань.
Учёные установили, почему некоторые препараты для лечения заболеваний ЦНС малоэффективны. Успешным будет лечение или нет зависит от времени приёма лекарств. Мозг обладает барьером, который защищает нервную ткань от токсинов, лейкоцитов и бактерий. Опыты показали, что в определённое время эта "завеса" истончается.
Учёные определили, что магний быстрее попадает в клетки нервной ткани ночью. Опыты были проведены на плодовых мушках, также обладающих механизмом защиты мозга. Исследование показало, что у барьера есть свои суточные ритмы. Для более эффективного лечения стоит учитывать "часы приёма" лекарств, установленные организмом.
Учёные установили, почему некоторые препараты для лечения заболеваний ЦНС малоэффективны. Успешным будет лечение или нет зависит от времени приёма лекарств. Мозг обладает барьером, который защищает нервную ткань от токсинов, лейкоцитов и бактерий. Опыты показали, что в определённое время эта "завеса" истончается.
Учёные определили, что магний быстрее попадает в клетки нервной ткани ночью. Опыты были проведены на плодовых мушках, также обладающих механизмом защиты мозга. Исследование показало, что у барьера есть свои суточные ритмы. Для более эффективного лечения стоит учитывать "часы приёма" лекарств, установленные организмом.
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 13:00