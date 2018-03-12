Автоконцерн FAW начал продажи седана Junpai A50

Товарные автомобили FAW Junpai A50 уже поступили к китайским дилерам. Габариты автомобиля составляют 4 550/1 750/1 496 мм, при колёсной базе 2 600 мм. Новый седан доступен в шести модификациях по цене от 55 900 до 72 900 юаней, что эквивалентно 502 000 — 654 000 рублей.В качестве силовой установки FAW Junpai A50 выступает атмосферный силовой агрегат ёмкостью 1,5 литра, генерирующий 109 лошадиных сил, работает он на пару с 5-ступенчатой «механикой». В течение этого года появится седан с турбомотором объёмом 1,0 литр, который будет работать с "роботом". Автомобиль комплектуется только передним приводом.В списке оснащения седана числится система курсовой устойчивости, безключевой доступ в салон и запуск двигателя, штатная мультимедийная система, камера заднего вида, люк с электроприводом и другие опции.