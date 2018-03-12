АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Личная жизнь Стивена Хокинга была связана с двумя женщинами и не стала для него внутренней Вселенной
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018

Автоконцерн FAW начал продажи седана Junpai A50

Китайская компания FAW выводит на рынок седан Junpai A50. Новый компактный автомобиль разработан на архитектуре Volkswagen Jetta второй генерации. В результате новый седан FAW Junpai A50 имеет много общего с донорской моделью.

Автоконцерн FAW начал продажи седана Junpai A50


Товарные автомобили FAW Junpai A50 уже поступили к китайским дилерам. Габариты автомобиля составляют 4 550/1 750/1 496 мм, при колёсной базе 2 600 мм. Новый седан доступен в шести модификациях по цене от 55 900 до 72 900 юаней, что эквивалентно 502 000 — 654 000 рублей.

В качестве силовой установки FAW Junpai A50 выступает атмосферный силовой агрегат ёмкостью 1,5 литра, генерирующий 109 лошадиных сил, работает он на пару с 5-ступенчатой «механикой». В течение этого года появится седан с турбомотором объёмом 1,0 литр, который будет работать с "роботом". Автомобиль комплектуется только передним приводом.

В списке оснащения седана числится система курсовой устойчивости, безключевой доступ в салон и запуск двигателя, штатная мультимедийная система, камера заднего вида, люк с электроприводом и другие опции.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 12:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Повтор слов во время сна улучшает
Поклонники в ужасе от старческих рук Виктории Бони
Автоконцерн FAW начал продажи седана Junpai A50
Артем Сорока брал уроки соблазнения у скандально
Алена Водонаева не работает из-за болезни сына
Ученые: Самый сильный антибиотик не спасает
Зрители подозревают, что Ольга Бузова ревнует
Минстроительства: Будут введены новые стандарты
Ольга Бузова опять оголилась на крыше высотки
Заповедник «Брянский лес» ищет волонтеров
Ведущие криптовалюты продолжают стремительное
Рэпер Мот и его жена улетели отдыхать в Дубай,
Бывший футболист Владимир Герасимов погиб в Китае
Лена Миро назвала Михаила Галустяна «человеком
Министерство сельского хозяйства предлагает
Анна Седокова и Наталья Рудова сошлись в
В Чувашии трехлетняя девочка провалилась под лед
Теннисистку Шарапову раскритиковали за фото с
Алена Водонаева моется в ванной в очках
Алексей Учитель позволял беременной Юлии
Блогер испытал Samsung Galaxy S9 на прочность
Лена Хромина прекрасно нарисовала Африкантову и
Gigabyte готовит обновление ассортимента
Начались продажи твердотельного накопителя Dell
Фото и видео актёра Эмина Агаларова с детьми
ELSA анонсировала графический ускоритель Quadro
Андрей Чуев всех «ботанов и хейтеров» призывает
Лена Миро обвинила Ольгу Бузову в «накрутке»
Во Флоренции прошел 10-тысячный марш против
Свекор Ксении Собчак и его жена отказались от
Просмотреть все новости