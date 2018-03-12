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Митя Фомин растрогал подписчиков душевным поздравлением матери с днём рождения

Известный российский певец Митя Фомин нечасто рассказывает о своих родственниках, поэтому каждое его подобное интервью или публикация в социальных сетях особенно ценится поклонниками.

10 марта отметила очередной день рождения мама бывшего солиста группы Hi-Fi, и заботливый, любящий сын Митя не мог не посвятить родительнице трогательный пост в Instagram, прикрепив совместный снимок раритетного образца.

Митя Фомин растрогал подписчиков душевным поздравлением матери с днём рождения

44-летний артист сразу сказал, что уже успел позвонить маме и всё сказать, что хотел, но не может отказать себе в удовольствии сделать это ещё раз, на своей странице в социальной сети. Митя поблагодарил Тамару Павловну за то, что дала ему жизнь, а вместе с тем возможность радоваться и наслаждаться каждый день.

"Желаю крепчайшего здоровья, чтобы ты забыла про свои выдуманные хвори, чтобы они все улетучились. Желаю лёгкости бытия, радости, позитивных людей и хорошей погоды, все остальное у тебя уже есть", - написал Фомин.

Подписчики подключились к поздравлениям, пожелав женщине всего того, чего только можно пожелать в день рождения. Всего было оставлено более тысячи комментариев.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 07:28
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