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Журналисты вычислили нового возлюбленного Эммы Уотсон

Западные журналисты узнали, кто является новым возлюбленным знаменитой британской актрисы Эммы Уотсон, хоть она это пытается скрыть.

Звезда легендарной эпопеи про Гарри Поттера не относится к числу тех знаменитостей, кто открыто и с удовольствием говорят о своей личной жизни. "Гермиона" в этом плане крайне скрытная, а доказательством этого может служить тот факт, что о её романе с Уильямом Найтом общественность узнала только спустя девять месяцев. Впрочем, свою роль тут сыграло то, что молодой человек медийной личностью не является, о нём практически никто не знал, информации очень мало.

Журналисты вычислили нового возлюбленного Эммы Уотсон

Но в жизни Уотсон появилась другая любовь, и на этот раз парень довольно известный. Зовут его Корд Оверстрит, ему 29 лет, актёр и музыкант. Самой популярной его ролью является роль Сэма Эванса в телевизионном сериале "Хор". Корда и Эмму несколько раз видели вместе в ресторанах и клубах Лос-Анджелеса, а церемонию вручения кинопремии "Оскар" они также покинули как пара.

Фанаты с воодушевлением встретили новость о новом парне Эммы, так как хотят, чтобы их любимая актриса была счастлива, имела крепкую семью и детей. Но пока неизвестно, может ли дать это всё ей Корд Оверстрит.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 07:01
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