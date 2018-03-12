Журналисты вычислили нового возлюбленного Эммы Уотсон

Звезда легендарной эпопеи про Гарри Поттера не относится к числу тех знаменитостей, кто открыто и с удовольствием говорят о своей личной жизни. "Гермиона" в этом плане крайне скрытная, а доказательством этого может служить тот факт, что о её романе с Уильямом Найтом общественность узнала только спустя девять месяцев. Впрочем, свою роль тут сыграло то, что молодой человек медийной личностью не является, о нём практически никто не знал, информации очень мало.Но в жизни Уотсон появилась другая любовь, и на этот раз парень довольно известный. Зовут его Корд Оверстрит, ему 29 лет, актёр и музыкант. Самой популярной его ролью является роль Сэма Эванса в телевизионном сериале "Хор". Корда и Эмму несколько раз видели вместе в ресторанах и клубах Лос-Анджелеса, а церемонию вручения кинопремии "Оскар" они также покинули как пара.Фанаты с воодушевлением встретили новость о новом парне Эммы, так как хотят, чтобы их любимая актриса была счастлива, имела крепкую семью и детей. Но пока неизвестно, может ли дать это всё ей Корд Оверстрит.