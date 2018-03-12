В компании Nissan сообщили о старте продаж нового внедорожника Terra

Внедорожник Nissan Terra построен на платформе Nissan Navara, его внешний и внутренний дизайн напоминает донора. Автомобиль получил передний бампер с массивным воздухозаборником, фирменную решётку радиатора и агрессивную головную оптику с секциями светодиодных ходовых огней. Интерьер разработчики полностью позаимствовали у модели Navara.Габариты внедорожника Nissan Terra составляют 4 882/1 850/1 835 мм, размер его колёсной базы — 2 850 мм, а дорожный просвет 219 мм. Автомобиль будет доступен в пяти- и семиместном варианте.В качестве силовой установки Nissan Navara выступает атмосферный бензиновый агрегат QR25 ёмкостью 2,5 литра, генерирующий 184 лошадиные силы. Работает двигатель на пару с 6-ступенчатой «механикой» или 7-скоростным «автоматом». Внедорожник комплектуется только передним приводом.