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В компании Nissan сообщили о старте продаж нового внедорожника Terra

В компании Nissan определили с датой выхода на рынок нового рамного внедорожника Terra, который на рынке составит конкуренцию Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Fortuner. Продажи нового автомобиля в Китае стартуют в середине апреля текущего года.

В компании Nissan сообщили о старте продаж нового внедорожника Terra


Внедорожник Nissan Terra построен на платформе Nissan Navara, его внешний и внутренний дизайн напоминает донора. Автомобиль получил передний бампер с массивным воздухозаборником, фирменную решётку радиатора и агрессивную головную оптику с секциями светодиодных ходовых огней. Интерьер разработчики полностью позаимствовали у модели Navara.

Габариты внедорожника Nissan Terra составляют 4 882/1 850/1 835 мм, размер его колёсной базы — 2 850 мм, а дорожный просвет 219 мм. Автомобиль будет доступен в пяти- и семиместном варианте.

В качестве силовой установки Nissan Navara выступает атмосферный бензиновый агрегат QR25 ёмкостью 2,5 литра, генерирующий 184 лошадиные силы. Работает двигатель на пару с 6-ступенчатой «механикой» или 7-скоростным «автоматом». Внедорожник комплектуется только передним приводом.
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Добавил: Алина Сегодня, 09:25
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