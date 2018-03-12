Гильермо дель Торо развёлся с женой после 30 лет брака
Прославленный мексиканский режиссёр, продюсер и сценарист Гильермо дель Торо дал большое интервью, в котором рассказал кое-что очень важное касательно личной жизни.
Уважаемый кинодеятель сообщил, что он развёлся со своей супругой Лоренцой Ньютон. Для многих эта новость стала полной неожиданностью, ведь пара прожила вместе более 30 лет. Кроме того, в браке родились двое детей.
Со слов создателя "Лабиринта Фавна", с Лоренцой расстаться было принято решение ещё год назад, а в сентябре 2017 года брак был официально расторгнут. Тем не менее об этом знали только самые приближённые к бывшим супругам люди, но бесконечно от общественности скрывать невозможно такую информацию, поэтому Гильермо настроился рассказать правду о своей личной жизни, что и сделал в итоге.
В прессе заговорили о возможных проблемах в семейной жизни дель Торо после церемонии вручения престижной кинопремии "Оскар", в которой, кстати, он стал лауреатом в номинации "Лучшая режиссёрская работа". На красной дорожке Гильермо появился в компании Кима Моргана, выступавшего в роли сценариста кинофильма "Форма воды".
Уважаемый кинодеятель сообщил, что он развёлся со своей супругой Лоренцой Ньютон. Для многих эта новость стала полной неожиданностью, ведь пара прожила вместе более 30 лет. Кроме того, в браке родились двое детей.
Со слов создателя "Лабиринта Фавна", с Лоренцой расстаться было принято решение ещё год назад, а в сентябре 2017 года брак был официально расторгнут. Тем не менее об этом знали только самые приближённые к бывшим супругам люди, но бесконечно от общественности скрывать невозможно такую информацию, поэтому Гильермо настроился рассказать правду о своей личной жизни, что и сделал в итоге.
В прессе заговорили о возможных проблемах в семейной жизни дель Торо после церемонии вручения престижной кинопремии "Оскар", в которой, кстати, он стал лауреатом в номинации "Лучшая режиссёрская работа". На красной дорожке Гильермо появился в компании Кима Моргана, выступавшего в роли сценариста кинофильма "Форма воды".