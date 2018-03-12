Фанаты поздравляют звезду "Битвы экстрасенсов" Викторию Райдос с рождением сына

Женщина, называющая себя потомственной ведьмой, хорошо знающая, что есть магия, состоит в зарегистрированном браке с мужчиной по имени Василий. Четыре с половиной года назад у пары родилась дочь, которую сейчас воспитывают.После родов Виктория не задержалась в клинике, и сейчас она находится дома вместе с новорождённым. Журналисты смогли выяснить, что женщина и ребёнок чувствуют себя нормально.Райдос обладает довольно резкой, грубоватой внешностью, постоянно облачается во всё чёрное, никогда не улыбается, тем не менее на многих зрителей культового телешоу производит положительное впечатление. У Виктории за время её оккультной деятельности появилось много фанатов, которые неустанно следят за её личной жизнью и, конечно же, не могли не порадоваться за свою любимицу. В социальных сетях пишется множество поздравительных сообщений в адрес медиума с пожеланиями всего самого наилучшего.