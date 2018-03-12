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Ким Кардашьян поклонники подозревают в живодерстве

После того, как Ким Кардашьян поделилась снимком с живой змеей с «татуировкой» известного модного дома, поклонники задумались о том, что Ким – живодерка.
Ким Кардашьян поклонники подозревают в живодерстве


Давно известна любовь знаменитой красавицы к бренду Louis Vuitton. Не так давно в ее саду появились большие мусорные баки от LV и общественность обсуждала – они настоящие или подделка.

Теперь звезда опубликовала в Instagram новую «пищу для ума»: на фото Ким держит в руках рептилию, на которой красуется логотип Louis Vuitton.

Мало кому из подписчиков такой ход знаменитости понравился и они принялись критиковать ее за жестокое обращение с животными. Кто-то из более глазастых читателей разглядел не очень качественный маникюр на пальцах фотомодели и предположил, что это – не Ким. Ведь Кардашьян не позволила бы себе появиться на всеобщее обозрение с неухоженными руками.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 08:38
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