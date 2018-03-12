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Монахиня, судившаяся с Кэти Перри, умерла прямо во время суда

Кэтрин Роуз Хольцман, монахиня, много лет судится с Кэти Перри за католический монастырь. На последнем заседании суда выступавшая 89-летняя женщина упала и умерла.
Монахиня, судившаяся с Кэти Перри, умерла прямо во время суда


С 2011 года две монахини оспаривают покупку певицей монастыря Los Feliz в Лос-Анджелесе. Женщины призывали Кэти остановиться, ведь это не приносило никому добра. В планах монахинь было обращение к папе Франциску с просьбой посодействовать и предотвратить сделку с Пэрри.

Инициировали продажу Los Feliz сами «Сестры непорочного сердца», жившие в нем с 1973 года. Сил и средств содержать здание в надлежащем виде у женщин не было. Сестры утверждают, что все документы на право собственности Los Feliz у них есть и они собирались продать его некоей бизнесвумен, которая планировала сделать из здания бутик-отель. Кроме нее на лакомый кусок претендует и Кэти Перри, предложившая для продажи более выгодные условия.
В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 08:55
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