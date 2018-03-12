Татьяна Навка показала интересное упражнение с мячом для своих подписчиков

Фигуристка Татьяна Навка продемонстрировала своим многочисленным фанатам интересное упражнение с мячом. Чемпионка считает, что выполнить такое под силу каждому. Данный видеоролик появился на личной страничке Татьяны в Интернете в разделе «Спорт от Татьяны Навки».На видео популярная спортсменка показала новое упражнение с мячом. Его выполнить достаточно непросто, но вполне возможно. Пользователи Сети по достоинству оценили данный ролик и сказали, что он вышел таким, что упражнение Татьяны безумно хочется попробовать испытать на себе.Многие поклонники завили, что видеоролик получился очень веселым и задорным. Они назвали знаменитую спортсменку «большой труженицей», которая совсем не знакома с ленью и регулярно занимается спортом, чем подает хороший пример своим бесчисленным фанатам.Некоторые пользователи Сети все-таки попробовали выполнить данное упражнение, но оно не настолько простое, как кажется на первый взгляд. Подписчики заявили, что выполнять его тяжело, особенно тем, кто не имеет подготовки, но если появится желание – можно поработать над ним и тогда все получится.