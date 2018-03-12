Ева Лонгория показала своим поклонникам округлившийся животик

Ева Лонгория, которой 42 года готовится стать мамой в самом ближайшем будущем. Киноактриса ощущает себя «на седьмом небе от счастья», но при этом есть вещи, которые ее огорчают. Ева с радостью впадает в воспоминания о своей изящной талии и ей становится очень грустно от того, что она уже «выросла» из той одежды, которую совсем недавно приобретала.Теперь актриса готовится провести остаток своей беременности в специальных леггинсах, предназначенных для беременных и объемных туниках сверху. При этом Ева не устает мечтать, когда снова сможет надеть свои любимые джинсы.О своей беременности Лонгория рассказала в начале этого года. И поблагодарила супруга и судьбу за прекрасного ребенка, которого она успела полюбить всем своим сердцем и которого с нетерпением ждет. А слухи об ее якобы интересном положении начали ходить еще минувшей осенью.Ева помогает Хосе с его тремя детками от предыдущего брака, благодаря чему сумела приобрести кое-какой опыт в воспитании и совершенно не ощущает себя беспомощной, пока ожидает своего первенца. Актриса сообщила, что у них будет мальчик, имя которому родители не успели придумать.