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Алексей Чадов и Агния Дитковските так и не сообщили ребенку о разводе

Чадов и Дитковските держат разрыв отношений в тайне от своего наследника.

Алексей Чадов и Агния Дитковските так и не сообщили ребенку о разводе


Чадов рассказал, что его наследник даже не догадывается, что родители развелись. Исходя из этого, этот секрет родные раскроют ему, когда он подрастет. Они выстроили свою жизнь так, что у ребенка совершенно нет понимания, что папа и мама проживают отдельно друг от друга. Актер подчеркнул, что созваниваются они постоянно.

Также он признается, что однажды настанет тот день, когда придется открыть правду их сыну, но пока еще он слишком маленький. Врать бесконечно Алексей считает, что у них не получится. И добавил, что Федор у них слишком тонкий парень, который моментально улавливает настроение. Однажды Чадов очень громко хлопнул дверью, так сын сразу заплакал.

Так же киноактер считает, что с бывшими супругами всегда необходимо выстраивать отношения. Несмотря на разрыв, они остаются все-таки родственниками. Например, с Агнией они были невероятно счастливы в момент создания семьи, а затем им пришлось пройти сложный процесс расставания, когда уже имелся общий ребенок.

Но Чадов точно уверен, что с бывшими супругами не просто необходимо, а нужно дружить. Именно только при таком раскладе можно обрести настоящую гармонию.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 07:20
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