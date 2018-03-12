Евгений Осин очень привязался к своей внебрачной дочке и заваливает ее подарками

Зимой этого года оказалось, что у артиста Евгения Осина есть внебрачный ребенок от отношений с Еленой. Исполнитель собирался признать девочку, но после проведения ДНК-теста. На одной из программ «Ты не поверишь!» невеста певца сообщила, что конверт, в котором были результаты генетической экспертизы он так и не открыл.Он очень привязался к маленькой Насте, и теперь считает ее своей дочкой, а результаты теперь не имеют значения. Ребенок называет Осина папой и много времени они проводят вместе. Также женщина ответила по поводу слухов о том, якобы им нужна его квартира. Она сказала, что обеспеченная и имеет свою недвижимость.Елена сообщила, что с Евгением они знакомы много лет. Ребята время от времени встречались, но зарегистрировать отношения так и не смогли. Теперь его невеста старается наладить жизнь певца и отвадить от алкоголя. Пить Евгений стал намного меньше, но иногда происходят срывы.Внебрачная дочка просто обожает папу и теперь купается в его заботе и любви. Настя поведала, что отец приобрел для нее дорогую собаку и крутой синтезатор. Она считает, что не родной отец не покупал бы такие дорогие вещи.