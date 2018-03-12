Ведущие криптовалюты продолжают стремительное снижение показателей на финрынке

Продолжается активное падение курсов ведущих и популярных криптовалют. Как сообщает yugopolis.ru, падает уже и наиболее востребованная криптовалюта - биткоин. Так, в настоящее неблагоприятное время за один биткоин предлагают 8478 долл.Подобная серьезная тенденция, повлияла на коррекцию всего рынка криптовалют. Как отмечено экспертами, по всем активам, входящим в первую двадцатку Coinmarketcap замечено снижение цены, начиная с десяти и до двадцати процентов.Особо отмечается, что текущая цена Ethereum равна 674 долларам, Bitcoin Cash соответственно 974 долларам, Litecoin равен 166 долларам, Dash - 460 долларам, Ripple - 0.76 долларам, Monero - 257 долл.Как предположили эксперты, одним из главных факторов обвала, является недавние заявления SEC, относительно предстоящих дополнительных процедур регистрации для криптовалютных бирж.Так же, упоминается и достаточно недоброжелательное реагирование криптовалютных инвесторов, на сообщение главы Центробанка Китая, относительно непризнания регулятором криптовалюты, как средства платежей. Так же он считает, что могут последовать непредсказуемые последствия от такого быстрого распространения на финрынке, не совсем надежных финансовых продуктов.