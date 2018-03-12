Борис Грачевский рассказал, что его жена следит за тем, чем он питается

Борис Грачевский на днях принял участие в передаче «Звезды сошлись», а темой была кулинария. В эфире гости делились, какие любят блюда, что умеют готовить. Как оказалось, художественный директор детского киножурнала «Ералаш» - мясоед. Любимым его блюдом является стейк из телятины. Мясо Борис покупает на рынке сам, поскольку хорошо в нем разбирается, а потом и готовит.Режиссер признался, что может есть не все, что предпочитает, а за его питанием усердно следит его супруга. Третья молодая жена Грачевского исполнительница и актриса Екатерина Белоцерковская не разрешает супругу кушать лишнего, а также следит за семейным бюджетом. Борис Юрьевич периодически жалуется на Екатерину, но понимает, что ему необходимо ей соответствовать, ведь он младше его на 35 лет.Грачевский так же поведал, что жена дает ему еду с собой на работу, поскольку там посчитаны ею все калории и это несмотря на то, что он прекрасно мог бы сам найти, где перекусить. В девять вечера даже яблоко не разрешает съесть, говорит, что уже поздно. Так что с уверенностью можно сказать, что третья жена Бориса полностью контролирует его жизнь.