Бывший футболист Владимир Герасимов погиб в Китае
Владимир Герасимов, российский футболист, который завершил свою спортивную карьеру несколько лет назад, погиб в Китае под колесами автомобиля.
28-летнего спортсмена сбил автомобиль ночью 9 марта. В трагический момент Герасимов управлял скутером. Сбив мотоциклиста, водитель автомобиля скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.
Пострадавший пролежал без оказания медицинской помощи не меньше двух часов. За это время Владимир скончался. Сейчас стоит вопрос о перемещении тела на родину, в Москву.
Владимир Герасимов сформировался, как футболист в спортивной организации «Локомотив-2». Впоследствии выступал на месте нападающего в футбольных клубах «Калуга», «Волочанин-Ратмир», «Ника» и чешском «Богемианс».
28-летнего спортсмена сбил автомобиль ночью 9 марта. В трагический момент Герасимов управлял скутером. Сбив мотоциклиста, водитель автомобиля скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.
Пострадавший пролежал без оказания медицинской помощи не меньше двух часов. За это время Владимир скончался. Сейчас стоит вопрос о перемещении тела на родину, в Москву.
Владимир Герасимов сформировался, как футболист в спортивной организации «Локомотив-2». Впоследствии выступал на месте нападающего в футбольных клубах «Калуга», «Волочанин-Ратмир», «Ника» и чешском «Богемианс».
Происшествия
Добавил: George21 Сегодня, 11:40