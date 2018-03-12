Бывший футболист Владимир Герасимов погиб в Китае

28-летнего спортсмена сбил автомобиль ночью 9 марта. В трагический момент Герасимов управлял скутером. Сбив мотоциклиста, водитель автомобиля скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.Пострадавший пролежал без оказания медицинской помощи не меньше двух часов. За это время Владимир скончался. Сейчас стоит вопрос о перемещении тела на родину, в Москву.Владимир Герасимов сформировался, как футболист в спортивной организации «Локомотив-2». Впоследствии выступал на месте нападающего в футбольных клубах «Калуга», «Волочанин-Ратмир», «Ника» и чешском «Богемианс».