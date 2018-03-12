АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Личная жизнь Стивена Хокинга была связана с двумя женщинами и не стала для него внутренней Вселенной
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018

Министерство сельского хозяйства предлагает усилить ответственность за производство фальсификата

Чтобы фальсификата на отечественных прилавках стало меньше, Министерство сельского хозяйства вынесло предложение усилить меры ответственности за подделки.
Министерство сельского хозяйства предлагает усилить ответственность за производство фальсификата


Для тех производителей, кто поставляет некачественные, а то и вовсе фальсифицированные продукты, Минсельхоз просит ужесточить наказание. По словам министра Александра Ткачева, ведомство выступило с инициативой внести ряд поправок в действующее законодательство и увеличить штрафы в 2-3 раза для недобросовестных производителей. Как крайняя мера – предлагается отбирать лицензии, пока сроком на 3 месяца, дабы виновные одумались.

Ткачев привел в пример опыт иностранных держав, где за нарушение регламента производства продуктов наступает уголовная ответственность. И выступил с предложением последовать их примеру.
Общество / Главные новости
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 11:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Повтор слов во время сна улучшает
Поклонники в ужасе от старческих рук Виктории Бони
Автоконцерн FAW начал продажи седана Junpai A50
Артем Сорока брал уроки соблазнения у скандально
Алена Водонаева не работает из-за болезни сына
Ученые: Самый сильный антибиотик не спасает
Зрители подозревают, что Ольга Бузова ревнует
Минстроительства: Будут введены новые стандарты
Ольга Бузова опять оголилась на крыше высотки
Заповедник «Брянский лес» ищет волонтеров
Ведущие криптовалюты продолжают стремительное
Рэпер Мот и его жена улетели отдыхать в Дубай,
Бывший футболист Владимир Герасимов погиб в Китае
Лена Миро назвала Михаила Галустяна «человеком
Министерство сельского хозяйства предлагает
Анна Седокова и Наталья Рудова сошлись в
В Чувашии трехлетняя девочка провалилась под лед
Теннисистку Шарапову раскритиковали за фото с
Алена Водонаева моется в ванной в очках
Алексей Учитель позволял беременной Юлии
Блогер испытал Samsung Galaxy S9 на прочность
Лена Хромина прекрасно нарисовала Африкантову и
Gigabyte готовит обновление ассортимента
Начались продажи твердотельного накопителя Dell
Фото и видео актёра Эмина Агаларова с детьми
ELSA анонсировала графический ускоритель Quadro
Андрей Чуев всех «ботанов и хейтеров» призывает
Лена Миро обвинила Ольгу Бузову в «накрутке»
Во Флоренции прошел 10-тысячный марш против
Свекор Ксении Собчак и его жена отказались от
Просмотреть все новости