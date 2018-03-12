Министерство сельского хозяйства предлагает усилить ответственность за производство фальсификата

Для тех производителей, кто поставляет некачественные, а то и вовсе фальсифицированные продукты, Минсельхоз просит ужесточить наказание. По словам министра Александра Ткачева, ведомство выступило с инициативой внести ряд поправок в действующее законодательство и увеличить штрафы в 2-3 раза для недобросовестных производителей. Как крайняя мера – предлагается отбирать лицензии, пока сроком на 3 месяца, дабы виновные одумались.Ткачев привел в пример опыт иностранных держав, где за нарушение регламента производства продуктов наступает уголовная ответственность. И выступил с предложением последовать их примеру.