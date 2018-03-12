Министерство сельского хозяйства предлагает усилить ответственность за производство фальсификата
Чтобы фальсификата на отечественных прилавках стало меньше, Министерство сельского хозяйства вынесло предложение усилить меры ответственности за подделки.
Для тех производителей, кто поставляет некачественные, а то и вовсе фальсифицированные продукты, Минсельхоз просит ужесточить наказание. По словам министра Александра Ткачева, ведомство выступило с инициативой внести ряд поправок в действующее законодательство и увеличить штрафы в 2-3 раза для недобросовестных производителей. Как крайняя мера – предлагается отбирать лицензии, пока сроком на 3 месяца, дабы виновные одумались.
Ткачев привел в пример опыт иностранных держав, где за нарушение регламента производства продуктов наступает уголовная ответственность. И выступил с предложением последовать их примеру.
Для тех производителей, кто поставляет некачественные, а то и вовсе фальсифицированные продукты, Минсельхоз просит ужесточить наказание. По словам министра Александра Ткачева, ведомство выступило с инициативой внести ряд поправок в действующее законодательство и увеличить штрафы в 2-3 раза для недобросовестных производителей. Как крайняя мера – предлагается отбирать лицензии, пока сроком на 3 месяца, дабы виновные одумались.
Ткачев привел в пример опыт иностранных держав, где за нарушение регламента производства продуктов наступает уголовная ответственность. И выступил с предложением последовать их примеру.
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Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 11:30