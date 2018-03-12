Шэрон Стоун продемонстрировала на безымянном пальце новое кольцо

Шэрон Стоун продемонстрировала новое колечко с бриллиантом на своем безымянном пальчике, чем спровоцировала слух по поводу своей помолвки. А рядом с ней красовался ее потенциальный жених. Им оказался предприниматель из Италии Анджело Боффа, которому 41 год.Шэрон впервые показала своего мужчину публике. Перед этим их видели вместе лишь однажды в январе. Тогда журналисты не смогли узнать бойфренда киноактрисы, поскольку парочка не привлекала к себе никакого внимания и быстро пропала из поля зрения.А сейчас влюбленные появились на пляже в Майами, держались за руки, не от кого не прятались и пробыли там весь день. Шэрон и Анджело открыто демонстрировали свои чувства на публике: целовались и обнимались, не обращая внимания на окружающих. При этом знаменитость была абсолютно счастлива.Стоит напомнить, что у актрисы было множество романов, но своей личной жизнью она не была довольна. В официальных отношениях она состояла два раза, но ни одни из них не оставили в ее памяти приятные воспоминания. Поклонники Шэрон очень верят, что Анджело сделает их любимицу по-настоящему счастливой.