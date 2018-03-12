Теннисистку Шарапову раскритиковали за фото с американским флагом

На снимке Мария в обнимку со своей мамой рассматривает картину художника Джаспера Джонса, изображающую американский стяг, стоя спиной к фотообъективу.Многие подписчики посчитали лишним решение Марии выложить это фото в Сеть. Реакция посмотревших фото была самой разнообразной: от негодования до одобрения.Среди недовольных были комментарии, вроде таких: «Всю жизнь там живет, всё ясно с ней давно уже». А другой пользователь и вовсе написал, что, мол, теннисистка сфотографировалась с «флагом смерти».Но несмотря на негатив, спортсменку многие поддержали, не заметив за Шараповой ничего предосудительного. Они отметили, что Мария выступает за Россию, имеет российский паспорт, в отличие, например, от Курниковой.