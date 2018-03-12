АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Личная жизнь Стивена Хокинга была связана с двумя женщинами и не стала для него внутренней Вселенной
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018

Теннисистку Шарапову раскритиковали за фото с американским флагом

Часть подписчиков российской теннисистки Марии Шараповой в Инстаграм раскритиковали ее за выложенное фото, сделанное на фоне картины, изображающей государственный флаг США.

Теннисистку Шарапову раскритиковали за фото с американским флагом


На снимке Мария в обнимку со своей мамой рассматривает картину художника Джаспера Джонса, изображающую американский стяг, стоя спиной к фотообъективу.

Многие подписчики посчитали лишним решение Марии выложить это фото в Сеть. Реакция посмотревших фото была самой разнообразной: от негодования до одобрения.

Среди недовольных были комментарии, вроде таких: «Всю жизнь там живет, всё ясно с ней давно уже». А другой пользователь и вовсе написал, что, мол, теннисистка сфотографировалась с «флагом смерти».

Но несмотря на негатив, спортсменку многие поддержали, не заметив за Шараповой ничего предосудительного. Они отметили, что Мария выступает за Россию, имеет российский паспорт, в отличие, например, от Курниковой.
Общество
Добавил: George21 Сегодня, 11:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Повтор слов во время сна улучшает
Поклонники в ужасе от старческих рук Виктории Бони
Автоконцерн FAW начал продажи седана Junpai A50
Артем Сорока брал уроки соблазнения у скандально
Алена Водонаева не работает из-за болезни сына
Ученые: Самый сильный антибиотик не спасает
Зрители подозревают, что Ольга Бузова ревнует
Минстроительства: Будут введены новые стандарты
Ольга Бузова опять оголилась на крыше высотки
Заповедник «Брянский лес» ищет волонтеров
Ведущие криптовалюты продолжают стремительное
Рэпер Мот и его жена улетели отдыхать в Дубай,
Бывший футболист Владимир Герасимов погиб в Китае
Лена Миро назвала Михаила Галустяна «человеком
Министерство сельского хозяйства предлагает
Анна Седокова и Наталья Рудова сошлись в
В Чувашии трехлетняя девочка провалилась под лед
Теннисистку Шарапову раскритиковали за фото с
Алена Водонаева моется в ванной в очках
Алексей Учитель позволял беременной Юлии
Блогер испытал Samsung Galaxy S9 на прочность
Лена Хромина прекрасно нарисовала Африкантову и
Gigabyte готовит обновление ассортимента
Начались продажи твердотельного накопителя Dell
Фото и видео актёра Эмина Агаларова с детьми
ELSA анонсировала графический ускоритель Quadro
Андрей Чуев всех «ботанов и хейтеров» призывает
Лена Миро обвинила Ольгу Бузову в «накрутке»
Во Флоренции прошел 10-тысячный марш против
Свекор Ксении Собчак и его жена отказались от
Просмотреть все новости