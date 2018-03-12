Начались продажи твердотельного накопителя Dell Thunderbolt 3 SSD

Thunderbolt 3 SSD, как уже понятно из названия, обладает портом Thunderbolt 3, через который можно передавать данные на скорости до 40 Гбит/сек, при этом он же подает питание схемам, поэтому не требуется отдельного разъема для этого.В продаже имеется две модели – с объемом памяти в 500 Гб и 1 Тб. Известно, что новинка располагает возможностью чтения данных на скоростидо 2800 Мбайт/сек и скоростью их записи – до 1100 Мбайт/сек. Dell Thunderbolt 3 SSD предназначен для использования в аппаратных системах, которые работают на основе операционных платформ Microsoft Windows 10 и Apple macOS 10.3 и новее.Стоимость разработки на рынке составляет 440 долларов, если говорить о версии на 500 Гб, и 800 долларов, если речь идет о модификации на 1 Тб памяти.