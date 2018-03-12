ELSA анонсировала графический ускоритель Quadro P620

Отмечается, что устройство работает на основе системы NVIDIA Pascal. Quadro P620 обладает двумя гигабайтами собственной оперативной памяти GDDR5 с шиной на 128 бит. Количество потоковых процессов системы составляет 512.В аппаратной платформе имеется разъем DisplayPort 1.4, а также интерфейс для подключения через порт PCI Express 3.0 x16. Помимо этого ускоритель поддерживает технологии OpenGL 4.5 и DirectX 12.Устройство является компактным, поэтому его без труда можно будет применять даже в небольших форм-факторах. Оно годится для работы на компьютерах с операционными системами Windows 10/8.1/8/7, Windows Server 2016/2012 R2/2008 R2 и Linux.