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ELSA анонсировала графический ускоритель Quadro P620

Компания ELSA представила новую разработку под названием Quadro P620. Это графический ускоритель, который будет выпущен на рынок уже в апреле текущего года.

ELSA анонсировала графический ускоритель Quadro P620


Отмечается, что устройство работает на основе системы NVIDIA Pascal. Quadro P620 обладает двумя гигабайтами собственной оперативной памяти GDDR5 с шиной на 128 бит. Количество потоковых процессов системы составляет 512.

В аппаратной платформе имеется разъем DisplayPort 1.4, а также интерфейс для подключения через порт PCI Express 3.0 x16. Помимо этого ускоритель поддерживает технологии OpenGL 4.5 и DirectX 12.

Устройство является компактным, поэтому его без труда можно будет применять даже в небольших форм-факторах. Оно годится для работы на компьютерах с операционными системами Windows 10/8.1/8/7, Windows Server 2016/2012 R2/2008 R2 и Linux.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 10:30
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