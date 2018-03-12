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Во Флоренции прошел 10-тысячный марш против расизма

Около 10 тысяч человек собралось во Флоренции, чтобы провести шествие в память об убитом сенегальце Иди Диене, который работал в Италии уличным торговцем. Также марш был в целом организован для агитации антирасизма.

Во Флоренции прошел 10-тысячный марш против расизма


К акции подключилось много местных жителей, которые стали в одну колонну с представителями сенегальской общины. Так в руках у участников марша были транспаранты, на которых они написали слова в память об убитом сенегальце, а также призывы против ксенофобии и насилия.

Также стоит отметить, что к шествию присоединились президент Тосканы Энрико Росси и мэр Флоренции Дарио Нарделла. Нарделла сказал, что во Флоренции будет проведена еще одна акция почтения памяти Иди Диене, а когда его будут хоронить, в городе объявят траур.

Стоит напомнить, что с того, что местный итальянец застрелил 54-летнего Иди Диене. Это случилось 5 марта. Так мужчина хотел сесть в тюрьму и избежать финансовых проблем.
Общество
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 10:20
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