Во Флоренции прошел 10-тысячный марш против расизма
Около 10 тысяч человек собралось во Флоренции, чтобы провести шествие в память об убитом сенегальце Иди Диене, который работал в Италии уличным торговцем. Также марш был в целом организован для агитации антирасизма.
К акции подключилось много местных жителей, которые стали в одну колонну с представителями сенегальской общины. Так в руках у участников марша были транспаранты, на которых они написали слова в память об убитом сенегальце, а также призывы против ксенофобии и насилия.
Также стоит отметить, что к шествию присоединились президент Тосканы Энрико Росси и мэр Флоренции Дарио Нарделла. Нарделла сказал, что во Флоренции будет проведена еще одна акция почтения памяти Иди Диене, а когда его будут хоронить, в городе объявят траур.
Стоит напомнить, что с того, что местный итальянец застрелил 54-летнего Иди Диене. Это случилось 5 марта. Так мужчина хотел сесть в тюрьму и избежать финансовых проблем.
К акции подключилось много местных жителей, которые стали в одну колонну с представителями сенегальской общины. Так в руках у участников марша были транспаранты, на которых они написали слова в память об убитом сенегальце, а также призывы против ксенофобии и насилия.
Также стоит отметить, что к шествию присоединились президент Тосканы Энрико Росси и мэр Флоренции Дарио Нарделла. Нарделла сказал, что во Флоренции будет проведена еще одна акция почтения памяти Иди Диене, а когда его будут хоронить, в городе объявят траур.
Стоит напомнить, что с того, что местный итальянец застрелил 54-летнего Иди Диене. Это случилось 5 марта. Так мужчина хотел сесть в тюрьму и избежать финансовых проблем.
Общество
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 10:20