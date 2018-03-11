Пэрис Хилтон заинтриговала поклонников интимным видео

Известная актриса и певица Пэрис Хилтон в очередной раз поразила своих поклонников, на сей раз, звезда выложила интимный видеоролик в социальной сети Instagram. На видео Хилтон предстала в обнаженном виде, назвав себя Русалкой. Следующая публикация привлекла не меньший интерес, артистка поделилась фото, на котором она уже в образе куколки Barbie тем самым Хилтон поздравила её с юбилеем.