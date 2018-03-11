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Пэрис Хилтон заинтриговала поклонников интимным видео

Пэрис Хилтон поразила своих поклонников новым, интимным видео.

Пэрис Хилтон заинтриговала поклонников интимным видео


Известная актриса и певица Пэрис Хилтон в очередной раз поразила своих поклонников, на сей раз, звезда выложила интимный видеоролик в социальной сети Instagram. На видео Хилтон предстала в обнаженном виде, назвав себя Русалкой. Следующая публикация привлекла не меньший интерес, артистка поделилась фото, на котором она уже в образе куколки Barbie тем самым Хилтон поздравила её с юбилеем.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Елена Юрьева Вчера, 22:55
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