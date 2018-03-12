АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Личная жизнь Стивена Хокинга была связана с двумя женщинами и не стала для него внутренней Вселенной
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018

Германия ускорит депортацию незаконных мигрантов

Как сказал новый руководитель Министерства внутренних дел Германии Хорст Зеехофер, государство в ближайшее время начнет ускорение процесса депортации незаконно проживающих мигрантов. Так в скором времени МВД Германии начнет разрабатывать подробный план действий.

Германия ускорит депортацию незаконных мигрантов


Стоит отметить, что Зеехофер еще официально не заступил на должность министра внутренних дел, но сделает это на следующей неделе. По его словам, сразу же после этого он соберет сотрудников МВД Германии и других ведомств, которые подчиняются правоохранительной организации, и проведет подробную беседу с целью разработки подробного плана. Новый министр считает, что государству необходимо жестко отреагировать на ситуацию с мигрантами, в частности особое внимание следует уделить потенциальным преступникам.

Сообщается, что в прошлом году в Германии было вычислено около 200 тысяч мигрантов без права находиться на территории страны. Отмечается, что из этого числа было выслано только около 24 тысяч иностранцев, поскольку часто процедура депортации замедлялась по той или иной причине.
Политика / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 10:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Повтор слов во время сна улучшает
Поклонники в ужасе от старческих рук Виктории Бони
Автоконцерн FAW начал продажи седана Junpai A50
Артем Сорока брал уроки соблазнения у скандально
Алена Водонаева не работает из-за болезни сына
Ученые: Самый сильный антибиотик не спасает
Зрители подозревают, что Ольга Бузова ревнует
Минстроительства: Будут введены новые стандарты
Ольга Бузова опять оголилась на крыше высотки
Заповедник «Брянский лес» ищет волонтеров
Ведущие криптовалюты продолжают стремительное
Рэпер Мот и его жена улетели отдыхать в Дубай,
Бывший футболист Владимир Герасимов погиб в Китае
Лена Миро назвала Михаила Галустяна «человеком
Министерство сельского хозяйства предлагает
Анна Седокова и Наталья Рудова сошлись в
В Чувашии трехлетняя девочка провалилась под лед
Теннисистку Шарапову раскритиковали за фото с
Алена Водонаева моется в ванной в очках
Алексей Учитель позволял беременной Юлии
Блогер испытал Samsung Galaxy S9 на прочность
Лена Хромина прекрасно нарисовала Африкантову и
Gigabyte готовит обновление ассортимента
Начались продажи твердотельного накопителя Dell
Фото и видео актёра Эмина Агаларова с детьми
ELSA анонсировала графический ускоритель Quadro
Андрей Чуев всех «ботанов и хейтеров» призывает
Лена Миро обвинила Ольгу Бузову в «накрутке»
Во Флоренции прошел 10-тысячный марш против
Свекор Ксении Собчак и его жена отказались от
Просмотреть все новости