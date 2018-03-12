Германия ускорит депортацию незаконных мигрантов

Стоит отметить, что Зеехофер еще официально не заступил на должность министра внутренних дел, но сделает это на следующей неделе. По его словам, сразу же после этого он соберет сотрудников МВД Германии и других ведомств, которые подчиняются правоохранительной организации, и проведет подробную беседу с целью разработки подробного плана. Новый министр считает, что государству необходимо жестко отреагировать на ситуацию с мигрантами, в частности особое внимание следует уделить потенциальным преступникам.Сообщается, что в прошлом году в Германии было вычислено около 200 тысяч мигрантов без права находиться на территории страны. Отмечается, что из этого числа было выслано только около 24 тысяч иностранцев, поскольку часто процедура депортации замедлялась по той или иной причине.