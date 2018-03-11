Путин исключил вариант возврата Крыма Украине

Президент России считает безумием предположение о том, что такое может случиться. Он и представить себе не может таких обстоятельств, когда бы Крым вернулся в состав Украины. «Нет таких обстоятельств и не будет никогда», – сказал он в «однофамильном» фильме «Путин», который доступен сейчас в соцсетях.Ранее глава РФ пояснил свое решение о присоединении полуострова. Он отдал отношения с Украиной в жертву желанию тех людей, которые видят себя, живущими в составе России. Второй фактор для него – намного важнее, хотя и очень сложный.При этом президент знал наверняка о последующих санкциях со стороны мирового сообщества против России из-за Крыма. Особенности санкций он, конечно, не мог до конца предвидеть.Власти России не раз заявляли и продолжают утверждать, что жители Крыма сделали осознанный выбор демократическим способом, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.