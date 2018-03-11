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Путин исключил вариант возврата Крыма Украине

Владимир Путин заверил о невозможности возвращения Крыма и Севастополя в состав Украины.

Путин исключил вариант возврата Крыма Украине


Президент России считает безумием предположение о том, что такое может случиться. Он и представить себе не может таких обстоятельств, когда бы Крым вернулся в состав Украины. «Нет таких обстоятельств и не будет никогда», – сказал он в «однофамильном» фильме «Путин», который доступен сейчас в соцсетях.

Ранее глава РФ пояснил свое решение о присоединении полуострова. Он отдал отношения с Украиной в жертву желанию тех людей, которые видят себя, живущими в составе России. Второй фактор для него – намного важнее, хотя и очень сложный.
При этом президент знал наверняка о последующих санкциях со стороны мирового сообщества против России из-за Крыма. Особенности санкций он, конечно, не мог до конца предвидеть.

Власти России не раз заявляли и продолжают утверждать, что жители Крыма сделали осознанный выбор демократическим способом, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.
Политика / Главные новости
Добавил: George21 Вчера, 22:57
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