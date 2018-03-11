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Житель Санкт-Петербурга взял кредит на убийство жены

Задумавший кардинально расправиться со своей женой молодой житель Петербурга недостающую сумму денег одолжил в банке.
Житель Санкт-Петербурга взял кредит на убийство жены


По основной версии следствия, петербуржец 22-х лет решил ликвидировать свою супругу из-за своей неприязни к ней. Немаловажной причиной послужило также и желание иметь единоличную опеку над дочерью.

Летом прошлого года подозреваемый приступил с помощью своего знакомого к поиску потенциального исполнителя убийства. Позже этот знакомый и рассказал о поисках правоохранителям.

В качестве киллера «прислали» оперативника и заказчик дал ему фото, данные и адрес своей жены. В качестве орудия убийства должен был выступить нож, а доказательством послужили бы ее личные вещи. Однако, на оплату заказа у молодого горожанина денег не оказалось и он взял для этой цели банковский кредит. Как раз при передаче 40 000 аванса преступника и задержали.

Суд, признавший петербуржца виновным, вынес ему наказание в виде 5 лет заключения в колонии строгого режима.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 22:43
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