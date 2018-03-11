Пермский театр оперы "сошел с ума"

Недавно в Пермском театре оперы и балета был записан видеоролик, героями которого стали исполнители известного хита поп-группы «Тату». Видео попало в социальную сеть Facebook благодаря директору пиар-отдела Василию Ефремову. Популярную песню 2000-х годов «Я сошла с ума» музыканты исполнили в новой версии.Стоит напомнить, что сама композиция группы «Тату» вышла на экраны почти 20 лет назад и стала их визитной карточкой.