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Пермский театр оперы "сошел с ума"

В зале Пермского театра солисты исполнили композицию "Я сошла с ума".

Пермский театр оперы "сошел с ума"


Недавно в Пермском театре оперы и балета был записан видеоролик, героями которого стали исполнители известного хита поп-группы «Тату». Видео попало в социальную сеть Facebook благодаря директору пиар-отдела Василию Ефремову. Популярную песню 2000-х годов «Я сошла с ума» музыканты исполнили в новой версии.

Стоит напомнить, что сама композиция группы «Тату» вышла на экраны почти 20 лет назад и стала их визитной карточкой.
Общество / Культура
Добавил: Елена Юрьева Вчера, 22:42
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