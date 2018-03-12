АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Личная жизнь Стивена Хокинга была связана с двумя женщинами и не стала для него внутренней Вселенной
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018

В Дублине прошел многочисленный марш против абортов

В Дублине в "Марше жизни" прошли десятки тысяч ирландцев, протестующих против того, чтобы легализовать аборты.
В Дублине прошел многочисленный марш против абортов


В преддверии референдума, который будет в стране в мае и скажет "Да" либо "Нет" абортам, противники легализации 10 марта организовали проведение «Марша жизни». Люди выступают за то, чтобы на референдуме общественность проголосовала против того, чтобы восьмую поправку в законодательстве страны отменяли, таким образом оставляя в силе запрет на аборты. Участникам марша напомнили, что есть еще 10 недель, когда есть возможность убедить своих сограждан голосовать за сохранение восьмой поправки.

Ранее ирландский премьер-министр говорил, что он – за отмену «восьмой». Члены парламента придерживаются разных взглядов. А католическая церковь – против отмены поправки. По мнению церкви, если сейчас легализовать аборты, то скоро в стране придется одобрять и эвтаназию.

К слову, восьмую поправку, которая запрещает аборт практически без исключений, приняли в 1983 году.
В мире / Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 08:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сергей Лазарев смутил поклонников своими
Простые правила укрепления иммунитета весной
Дарья Пынзарь после недели разлуки грозит
Тейлор Свифт перестала прятать своего нового
Продажи авто премиум-сегмента в России в феврале
Челябинские бездомные коты питаются красной икрой
Анита Цой удивила поклонников вопросом о
Муж Ксении Бородиной выложил в Сети
Кети Топурия и Гуф устроили в Instagram любовную
Эффект ноцебо: Отдельные люди без злого умысла
В компании Nissan сообщили о старте продаж нового
Кинокритик заявил, что сериалы обходят по
Центробанк: С 1 мая банки свернут выдачу кредитов
Грецкие орехи и льняное масло помогут человеку в
Футболист Лионель Месси стал многодетным отцом
Личная жизнь Стивена Хокинга была связана с двумя
Монахиня, судившаяся с Кэти Перри, умерла прямо
Ксения Бородина иронично опровергла слухи о своей
В Дублине прошел многочисленный марш против
Сергей Безруков опубликовал умилительное фото
Дмитрий Хворостовский посмертно удостоен награды
Ким Кардашьян поклонники подозревают в живодерстве
В Вене на аукционе продали одну из первых
55-летняя Деми Мур поразила фанатов моложавой
Гайтана удивила поклонников признанием о своих
Поклонники не узнали сильно потолстевшего вечного
Митя Фомин показал редкое фото с любимой женщиной
Ученые смоделировали доисторический океан
Дана Борисова призналась, что не может бороться с
Путин пошутил, что лучше с ним не спорить
Просмотреть все новости