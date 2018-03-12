В Дублине прошел многочисленный марш против абортов

В преддверии референдума, который будет в стране в мае и скажет "Да" либо "Нет" абортам, противники легализации 10 марта организовали проведение «Марша жизни». Люди выступают за то, чтобы на референдуме общественность проголосовала против того, чтобы восьмую поправку в законодательстве страны отменяли, таким образом оставляя в силе запрет на аборты. Участникам марша напомнили, что есть еще 10 недель, когда есть возможность убедить своих сограждан голосовать за сохранение восьмой поправки.Ранее ирландский премьер-министр говорил, что он – за отмену «восьмой». Члены парламента придерживаются разных взглядов. А католическая церковь – против отмены поправки. По мнению церкви, если сейчас легализовать аборты, то скоро в стране придется одобрять и эвтаназию.К слову, восьмую поправку, которая запрещает аборт практически без исключений, приняли в 1983 году.