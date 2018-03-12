Дмитрий Хворостовский посмертно удостоен награды
Знаменитый, оперный певец Дмитрий Хворостовский посмертно награжден музыкальной премией.
Великий оперный исполнитель Дмитрий Хворостовский был посмертно удостоен вознаграждения, Международной премии Браво. Статуйка «Альбом года. Классика» отдана отцу и матери исполнителя, в вечер награждения, в большом театре, за выпущенную запись баритона, оперу «Риголетто», ее выдал сообщник академии Latin Grammy Фернандо Кастелар. По словам Кастелара, Дмитрий Хворостовский был величайшим оперным исполнителем, а также всеми любимым и прекрасным человеком. Он навсегда остался в сердцах многих и заслуживает всех наград мира. Зрители приветствовали аплодисментами.
Стоит напомнить, певец скончался в 2011 году после тяжелой болезни, ему было 56 лет.
Великий оперный исполнитель Дмитрий Хворостовский был посмертно удостоен вознаграждения, Международной премии Браво. Статуйка «Альбом года. Классика» отдана отцу и матери исполнителя, в вечер награждения, в большом театре, за выпущенную запись баритона, оперу «Риголетто», ее выдал сообщник академии Latin Grammy Фернандо Кастелар. По словам Кастелара, Дмитрий Хворостовский был величайшим оперным исполнителем, а также всеми любимым и прекрасным человеком. Он навсегда остался в сердцах многих и заслуживает всех наград мира. Зрители приветствовали аплодисментами.
Стоит напомнить, певец скончался в 2011 году после тяжелой болезни, ему было 56 лет.