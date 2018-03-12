Дмитрий Хворостовский посмертно удостоен награды

Великий оперный исполнитель Дмитрий Хворостовский был посмертно удостоен вознаграждения, Международной премии Браво. Статуйка «Альбом года. Классика» отдана отцу и матери исполнителя, в вечер награждения, в большом театре, за выпущенную запись баритона, оперу «Риголетто», ее выдал сообщник академии Latin Grammy Фернандо Кастелар. По словам Кастелара, Дмитрий Хворостовский был величайшим оперным исполнителем, а также всеми любимым и прекрасным человеком. Он навсегда остался в сердцах многих и заслуживает всех наград мира. Зрители приветствовали аплодисментами.Стоит напомнить, певец скончался в 2011 году после тяжелой болезни, ему было 56 лет.