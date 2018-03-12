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Поклонники не узнали сильно потолстевшего вечного "гардемарина" Сергея Жигунова

Исследовав пожелания пациентов пластических клиник, ученые вывели некую формулу идеальной женщины. Другими словами, эксперты создали некую модель, к которой стремится каждая современная женщина понемногу.

Поклонники не узнали сильно потолстевшего вечного "гардемарина" Сергея Жигунова


Британец Джулиан де Сильва, работающий пластическим хирургом, рассказал, что его клиенты приходят к нему с конкретными пожеланиями. Они хотят изменить часть своей внешности, заменив ее на конкретную часть внешности знаменитости. На основе своих наблюдений де Сильва вывел некую формулу идеала современной женщины.

По мнению хирурга, его клиенток больше всего интересуют глаза как у голливудской актрисы Киры Найтли, а скулы Анджелины Джоли. Нос должен быть как у герцогини Кембриджской, а губы – Пенелопы Круз.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 08:20
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