Путин пошутил, что лучше с ним не спорить

В одном из эпизодов документального фильма «Путин» режиссера Андрея Кондрашова, снятого на основе интервью с главой государства, Владимир Владимирович сказал, что лучше с ним не спорить. Дословно – «Лучше бы не делать этого, конечно». Президента позабавил уточняющий вопрос журналиста о том, насколько это потенциальному спорщику чревато будет, и он на это только улыбнулся, сказав, что шутит на самом деле.Несколькими днями ранее ведущая американского телеканала NBC Мегин Келли, взявшая интервью у президента Российской Федерации, заметила, что «его невозможно перемудрить».