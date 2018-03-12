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Путин пошутил, что лучше с ним не спорить

Президент Путин никому не советует с ним спорить. Но сказал он это вшутку.

Путин пошутил, что лучше с ним не спорить


В одном из эпизодов документального фильма «Путин» режиссера Андрея Кондрашова, снятого на основе интервью с главой государства, Владимир Владимирович сказал, что лучше с ним не спорить. Дословно – «Лучше бы не делать этого, конечно». Президента позабавил уточняющий вопрос журналиста о том, насколько это потенциальному спорщику чревато будет, и он на это только улыбнулся, сказав, что шутит на самом деле.

Несколькими днями ранее ведущая американского телеканала NBC Мегин Келли, взявшая интервью у президента Российской Федерации, заметила, что «его невозможно перемудрить».
Политика / Главные новости
Добавил: George21 Сегодня, 07:50
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