NASA намерены изменить представление об инопланетянах

К такому выводу специалистов NASA подтолкнули исследования луны Юпитера Европы, а точнее ее гигантского океана, который, по предположительному мнению ученых, может содержать в себе инопланетные организмы, несмотря на отдаленность от так называемой «жилой зоны» потенциально обитаемых экзопланет.NASA не собирается прекращать поиски обитаемых планет. Эксперты агентства заявили, что несмотря на то, что до сих пор никому еще не удалось доказать существование жизни на чужих мирах, это не значит, что ее нет.Тифани Катария из NASA предложила вкорне изменить подход к поискам инопланетной жизни и не ограничиваться одной лишь «жилой зоной», как единственным критерием. В качестве примера она указала одну из лун Сатурна Ио, на которой находятся сотни вулканов, чье извержение может спровоцировать таяние воды и как следствие зарождение инопланетной жизни.