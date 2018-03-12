РФ проверила на поле боя в Сирии 210 образцов оружия

Он заметил, что данное оружие сохранит в будущем жизни российским военнослужащим и будет более эффективным. Сергей Чемезов - глава «Ростеха», рассказал, что испытание оружия непосредственно в боевых условиях, основательно отличается от проверок, проводимых на полигоне. Он заметил, что многие конструкторы побывали в Сирии, нередко прямо на ходу дорабатывали оружие. Вследствие этого многое вооружение в армии РФ лучше, чем в США и Европе. Путин говоря о перевооружении армии, заметил, что ВС РФ практически создали заново.По его словам в армии РФ появились абсолютно новые подразделения. Данных формирований в составе ВС Российской Федерации раньше не было. Они прекрасно зарекомендовали себя на территории Сирии.