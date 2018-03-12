Ариана Гранде опубликовала в Instagram важное послание для фанатов

Гранде поведала, что фанаты, которые сначала фотографируются с ней или просят автограф, а потом запрещают отмечать себя на фото, её раздражают. Гордость исполнительницы песен страдает от данного поведения. Истинные поклонники готовы следовать на край света за своим кумиром, а также готовы поддержать знаменитость вне зависимости от её состояния здоровья или внешнего вида.Ариана принимает фанатов такими, какие они есть, при этом требует такого отношения и к ней. В конце поста модель призналась поклонникам в своей любви к ним и рекомендовала фолловерам уважать себя. Гранде является активной участницей виртуальных сообществ. У вокалистки в Instagram 118 миллионов подписчиков. Артистка с 2016 года состоит в отношениях с американским рэп-исполнителем Маком Миллером.