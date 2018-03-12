АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Личная жизнь Стивена Хокинга была связана с двумя женщинами и не стала для него внутренней Вселенной
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018

Ариана Гранде опубликовала в Instagram важное послание для фанатов

Ариана Гранде, являющаяся американской моделью, солисткой и актрисой, в рамках Instagram написала поклонникам важное сообщение.

Ариана Гранде опубликовала в Instagram важное послание для фанатов

Гранде поведала, что фанаты, которые сначала фотографируются с ней или просят автограф, а потом запрещают отмечать себя на фото, её раздражают. Гордость исполнительницы песен страдает от данного поведения. Истинные поклонники готовы следовать на край света за своим кумиром, а также готовы поддержать знаменитость вне зависимости от её состояния здоровья или внешнего вида.

Ариана принимает фанатов такими, какие они есть, при этом требует такого отношения и к ней. В конце поста модель призналась поклонникам в своей любви к ним и рекомендовала фолловерам уважать себя. Гранде является активной участницей виртуальных сообществ. У вокалистки в Instagram 118 миллионов подписчиков. Артистка с 2016 года состоит в отношениях с американским рэп-исполнителем Маком Миллером.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 06:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Катя Жужа упрекнула Ксению Бородину в болезненной
Сергей Лазарев смутил поклонников своими
Простые правила укрепления иммунитета весной
Дарья Пынзарь после недели разлуки грозит
Тейлор Свифт перестала прятать своего нового
Продажи авто премиум-сегмента в России в феврале
Челябинские бездомные коты питаются красной икрой
Анита Цой удивила поклонников вопросом о
Муж Ксении Бородиной выложил в Сети
Кети Топурия и Гуф устроили в Instagram любовную
Эффект ноцебо: Отдельные люди без злого умысла
В компании Nissan сообщили о старте продаж нового
Кинокритик заявил, что сериалы обходят по
Центробанк: С 1 мая банки свернут выдачу кредитов
Грецкие орехи и льняное масло помогут человеку в
Футболист Лионель Месси стал многодетным отцом
Личная жизнь Стивена Хокинга была связана с двумя
Монахиня, судившаяся с Кэти Перри, умерла прямо
Ксения Бородина иронично опровергла слухи о своей
В Дублине прошел многочисленный марш против
Сергей Безруков опубликовал умилительное фото
Дмитрий Хворостовский посмертно удостоен награды
Ким Кардашьян поклонники подозревают в живодерстве
В Вене на аукционе продали одну из первых
55-летняя Деми Мур поразила фанатов моложавой
Гайтана удивила поклонников признанием о своих
Поклонники не узнали сильно потолстевшего вечного
Митя Фомин показал редкое фото с любимой женщиной
Ученые смоделировали доисторический океан
Дана Борисова призналась, что не может бороться с
Просмотреть все новости