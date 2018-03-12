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США: Режиссёр Тимур Бекмамбетов представил сиквел «Убрать из друзей: Даркнет»

Российский кинорежиссёр Тимур Бекмамбетов на фестивале South by Southwest в США представил продолжение триллера «Убрать из друзей». В качестве сопродюсера ленты выступил Джейсон Блум. Пока неизвестно, когда премьера фильма Бекамбаева состоится в России.

США: Режиссёр Тимур Бекмамбетов представил сиквел «Убрать из друзей: Даркнет»


Талантливый российский (по национальности – казах) кинорежиссёр Тимур Бекмамбетов стал известен далеко за пределами РФ в 2005-м, после выхода на широкий экран триллеров «Дневной дозор» и «Ночной дозор». Креативного кинорежиссёра и сценариста, основателя Международного кинофорума «Astana» пригласили в Голливуд. Бекмамбетов в США снимает фильмы «Особо опасен», «Чёрная молния», «Авраам Линкольн: Охотник на вампиров», «Бен-Гур»ии мульфильм «9». В 2015-м Universal Pictures выпускает в прокат ленту Бекмамбетова «Убрать из друзей». Кинокартина покорила мировую аудиторию, принеся компании 64 миллиона долларов. Сотрудничество было решено продолжить…

И вот на днях в Техасе, в рамках фестиваля South by Southwest Бекмамбетов и Джейсон Блум представили сиквел «Убрать из друзей: Даркнет». Режиссером и сценаристом нашумевшего триллера стал Стивен Саско («Игра на выживание», «Проклятие», «Проклятие 2»). Пока нет никаких сведений о том, когда новый фильм Тимура Бекмамбетова появится в российском кинопрокате.
Культура
Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 06:15
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