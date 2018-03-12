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Ученые: Одна выкуренная сигарета сокращает мужской пенис на сантиметр

Британские ученые после исследования нашли взаимосвязь между курением и размерами мужского достоинства. Одна выкуренная сигарета сокращает мужской пенис на сантиметр, а также негативно влияет на память.

Для эксперимента были приглашены добровольцы в возрасте 18- 25 лет, после чего их разделили на группы. Специалисты решили проверить, как люди страдают от пагубной привычки. Они прогулялись по университетскому городку, а дальше должны были подробно описать увиденные картины.

Ученые: Одна выкуренная сигарета сокращает мужской пенис на сантиметр


Курильщики имели низкую способность к запоминанию по сравнению с собратьями, ведущими здоровый образ жизни. Также были замечены патологии органа из-за сжимания кровеносных сосудов. Потому ученые рекомендуют людям отказаться от сигарет и не наносить вреда организму.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 06:00
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