Ученые: Одна выкуренная сигарета сокращает мужской пенис на сантиметр

Для эксперимента были приглашены добровольцы в возрасте 18- 25 лет, после чего их разделили на группы. Специалисты решили проверить, как люди страдают от пагубной привычки. Они прогулялись по университетскому городку, а дальше должны были подробно описать увиденные картины.Курильщики имели низкую способность к запоминанию по сравнению с собратьями, ведущими здоровый образ жизни. Также были замечены патологии органа из-за сжимания кровеносных сосудов. Потому ученые рекомендуют людям отказаться от сигарет и не наносить вреда организму.