Сергей Безруков опубликовал фото своей подросшей дочки от Анны Матисон

Первую публикацию дочери актёр выложил в Сеть, когда ей исполнился год. Девочка родилась в июле 2016 года. Однако потом артист стал выкладывать фото своей наследницы чуть чаще. На новом снимке личико Маши запечатлено в профиль. Фото на аккаунте артиста появляются лишь в особых случаях. Данная публикация посвящена годовщине бракосочетания Сергея и Анны. Снимок Безруков сопроводил поздравлениями своей возлюбленной с годовщиной, при этом назвал супругу и дочку самыми дорогими девочками.Публикация в течение трёх чесов сумела собрать около 58 отметок «Мне нравится» и более 500 поздравительных комментариев от фолловеров знаменитости. Фанаты назвали дочку Машу лапочкой, а жену Анну – настоящей красавицей.