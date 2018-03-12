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Сергей Безруков опубликовал фото своей подросшей дочки от Анны Матисон

В рамках Instagram звезда «Бригады» Сергей Безруков, наконец, обнародовал снимок, на котором запечатлена его подросшая дочь от Анны Матисон. На данном фото дочка актёра изображена вместе с мамой.

Сергей Безруков опубликовал фото своей подросшей дочки от Анны Матисон

Первую публикацию дочери актёр выложил в Сеть, когда ей исполнился год. Девочка родилась в июле 2016 года. Однако потом артист стал выкладывать фото своей наследницы чуть чаще. На новом снимке личико Маши запечатлено в профиль. Фото на аккаунте артиста появляются лишь в особых случаях. Данная публикация посвящена годовщине бракосочетания Сергея и Анны. Снимок Безруков сопроводил поздравлениями своей возлюбленной с годовщиной, при этом назвал супругу и дочку самыми дорогими девочками.

Сергей Безруков опубликовал фото своей подросшей дочки от Анны Матисон

Публикация в течение трёх чесов сумела собрать около 58 отметок «Мне нравится» и более 500 поздравительных комментариев от фолловеров знаменитости. Фанаты назвали дочку Машу лапочкой, а жену Анну – настоящей красавицей.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 04:45
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