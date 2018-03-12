В Петербурге восстановят поднятый со дна моря танк «Шерман»

Военные собираются восстановить американский танк, который подняли из Баренцева моря. В Санкт-Петербурге сообщили, что такого рода находку отреставрируют до девятого мая. «Шерман» смогут увидеть все присутствующие во время парада в СПб. Американский «Шерман» достали при помощи судна «Томас Дональдсон». Этот танк поздней доставили в специальную бригаду по материально-техническому обеспечению. По мнению экспертов, данная гусеничная боевая машина на сегодняшний день находится в удовлетворенном состоянии.Между тем в Западном Военном Округе заявили, что ремонтно-восстановительный батальон уже в ближайшее время начнёт работы, которые касаются реставрации танка. Стоит отметить, что боевая машина «Шерман» имеет вес больше чем тридцать тысяч килограмм. Пушка танка времён 2-ой мировой войны обладает калибром 75-100 мм.