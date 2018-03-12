АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Рдейский монастырь не прощает своих обидчиков, а в Горицкой обители призрачные монахини спасали людей
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018

В Петербурге восстановят поднятый со дна моря танк «Шерман»

В Санкт-Петербурге 19 мая в рамках Парада Победы будет показан танк «Шерман» времён 2-ой мировой войны.

В Петербурге восстановят поднятый со дна моря танк «Шерман»

Военные собираются восстановить американский танк, который подняли из Баренцева моря. В Санкт-Петербурге сообщили, что такого рода находку отреставрируют до девятого мая. «Шерман» смогут увидеть все присутствующие во время парада в СПб. Американский «Шерман» достали при помощи судна «Томас Дональдсон». Этот танк поздней доставили в специальную бригаду по материально-техническому обеспечению. По мнению экспертов, данная гусеничная боевая машина на сегодняшний день находится в удовлетворенном состоянии.

Между тем в Западном Военном Округе заявили, что ремонтно-восстановительный батальон уже в ближайшее время начнёт работы, которые касаются реставрации танка. Стоит отметить, что боевая машина «Шерман» имеет вес больше чем тридцать тысяч килограмм. Пушка танка времён 2-ой мировой войны обладает калибром 75-100 мм.
Общество / Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 05:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
США: Режиссёр Тимур Бекмамбетов представил сиквел
Ученые: Одна выкуренная сигарета сокращает
Гильермо дель Торо развёлся с женой после 30 лет
В Петербурге восстановят поднятый со дна моря
Фанаты поздравляют звезду "Битвы экстрасенсов"
Смартфон Samsung Galaxy S9+ оказался способным
Сергей Безруков опубликовал фото своей подросшей
Специалисты назвали провальные IT-проекты
Жительница Костромы после встречи с призраком
Путин рассказал про «таблетки» с источниками силы
Французский биатлонист Фуркад подарил свою
Раннее незамеченный огромный межзвездный астероид
Андрей Макаревич хочет найти имена доносчиков и
Режиссеру «Каменской» во время сьемок стало плохо
Галина Боб в новом ролике высмеяла женские
Марию Шарапову раскритиковали за снимок возле
Виктория Бекхэм опубликовала в Instagram архивное
Эксперты сравнили операционки Android P и iOS
Депутаты КНР разрешили Си Цзиньпину руководить
Телескоп Hubble запечатлел момент мощного
Ученые: Женщины стали отказываться от каблуков
В российских аптеках через три года появится
Сергей Пенкин во время выступления в Пензе
Дизайнер представил концепт электрического
Nokia 9 получит дактилоскопический датчик под
Путин исключил вариант возврата Крыма Украине
Пэрис Хилтон заинтриговала поклонников интимным
Поклонники раскритиковали Анастасию Волочкову в
В Samsung сообщили о дате обновления смартфонов
Житель Санкт-Петербурга взял кредит на убийство
Просмотреть все новости