Сын Дэвида Боуи поделился с журналистами, что ненавидит слушать музыку

Известный режиссёр Данкан Джонс сделал признание о том, что он ненавидит слушать музыку. В одном из интервью он заявил, что музыка сравнима с ведением бухучёта. Для британского режиссера гораздо приятнее просматривать телевизионные передачи, в частности новости. Когда Джонса спросили, не приходило ли ему в голову посвятить жизнь музыке, он ответил, что кино куда больше притягивает его внимание. Стоит добавить, что сын популярного исполнителя весьма успешен в кинематографии, он является режиссерам таких картин, как: «Луна-2012», «Варкрафт», и «Исходный код». А также его последняя картина «Немой» посвящается Дэвиду Боуи – отцу режиссера.По словам Джонса, его отец был великим и очень значимым в жизни режиссера.